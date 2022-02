¿Cómo activar el ‘modo fantasma’ de WhatsApp?

Si has escuchado hablar del modo fantasma de WhatsApp, pero no encuentras en ningún lugar cómo activarlo, la razón es bastante sencilla: en realidad no existe. La cosa con WhatsApp es que la mayoría de sus modos no son nada más que nombres interesantes que algunos usuarios se inventan para referirse a funciones sencillas que cambian cosas en el celular. Dicho de otro modo, no hay un Switch que puedas activar para poder cambiar a este modo.

Con esta aclaración importante de lado podemos responder: ¿qué es el ‘modo fantasma’? De manera sencilla, es una forma para que puedas compartir la menor cantidad de información con las personas con la que hablas de WhatsApp utilizando una combinación de funciones disponibles en la app de mensajería. El objetivo vinal es que: puedas ocultar tu nombre, foto de perfil, estado y hora de última conexión.

A continuación, te explicamos cómo puedes activar cada una:

Cómo ocultar tu última conexión

– Ve a ajustes (la opción de los tres puntos en el menú principal).

– Selecciona Cuenta.

– Selecciona Privacidad.

– Elige la opción Hora de Ult. Vez.

– Aquí podrás seleccionar si quieres que todos, solo tus conectados o nadie pueda ver tu hora de conexión.

Cómo ocultar tu estado

– Desde la opción de estados ver a ajustes (la opción de los tres puntos en el menú principal).

– Selecciona Privacidad de Estados.

– Selecciona ‘Solo compartir con’ y luego no selecciones ninguna cuenta.

Como ocultar tu nombre

– Ingresa a este enlace.

– Copia el carácter blanco. WhatsApp requiere que tu nombre en la app tenga, al menos, una letra o carácter. Este símbolo es el equivalente a ‘nada’.

Ve a ajustes.

Selecciona tu foto de perfil.

Selecciona tu nombre y pega el carácter que copiaste.

Cómo cambiar tu foto de perfil

– Ve a ajustes.

– Selecciona ‘Cuenta’.

– Selecciona ‘Privacidad’.

– Ahora pulsa en ‘Foto de perfil’.

– Selecciona la opción de Nadie.

Imágenes: capturas de pantalla ENTER.CO