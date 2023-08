¿Cansado de las recomendaciones de YouTube? Una actualización será tu salvación

Ves el tráiler de la nueva película y de inmediato YouTube te recomienda los spoilers del final. Miras un solo video de una animación y recibes 100 videos de reacciones. No es posible ver un solo video de Minecraft en el servicio sin que te salga Mr. Beast y uno de sus retos… Las recomendaciones de YouTube son lo peor del servicio. Pero al menos hay una luz al final del túnel.

YouTube anunció esta semana una nueva actualización que le dará a los usuarios más control sobre lo que verán en su menú principal y les permitirá eliminar las recomendaciones. En adelante las personas que apaguen su historial de búsquedas en YouTube también desactivarán la casilla de videos recomendados. En vez de esto los usuarios solo verán en la página la barra de búsqueda y luego el menú con Shorts, Suscripciones y Librería.

“Estamos lanzando esta nueva experiencia para hacer más claro cuáles son las funciones de YouTube que dependen de tu historial y que son las que proveen recomendaciones. Es una manera de hacer la plataforma más directa para aquellos de ustedes que prefieren buscar en vez de navegar por recomendaciones”.

Por ahora la función no está disponible en todas las ubicaciones o dispositivos, pero se espera su lanzamiento global en las próximas semanas. Así que la recomendación de siempre es que mantengas activadas tus actuaciones de YouTube.

¿Cómo desactivar o apagar el historial de búsquedas en YouTube?

1- Ingresa a tu cuenta de Google.

2- Luego de esto, en tu buscador, ingresa la dirección myactivity.google.com o ingresa a este enlace directamente.

3 – En esta ventana ve a la opción llamada ‘Historial de YouTube’.

4 – Luego de esto verás una ventana con información adicional sobre el proceso y pulsa pausar.

Ten presente que al activar esta opción no solo perderás acceso a las recomendaciones más molestas de YouTube, sino en general a las recomendaciones de contenido. No solo esto, sino que además no tendrás acceso a tu historia de búsquedas o visitas en YouTube, en caso que quieras visitar de nuevo algún video interesante que hayas visto en el pasado. La última aclaración es que pausar tu historia de búsquedas no elimina los videos que viste en el pasado.

Imágenes: capturas de pantalla y foto de CardMapr.nl en Unsplash