Bizarrap lanza su propia aplicación, ¿cómo funciona?

Recientemente, el DJ y compositor musical Bizarrap ha obtenido cuatro récord Guinness, gracias a la reciente colaboración que hizo con Shakira en la sesión #53. Ahora que está en su punto máximo de fama alrededor del mundo, el productor anunció el nuevo proyecto en el que está trabajando desde hace un tiempo: BizarrAPP.

Hace unos días, el DJ y compositor anunció que acaba de lanzar en las tiendas de aplicaciones su propia aplicación digital. Bizarrap se fue por lo alto para desarrollar su nuevo proyecto, pues lo realizó de la mano del gigante tecnológico Globant. El objetivo principal de la aplicación es darle inicio a ‘Bizarrap Social Club’ la comunidad que pretende crear con y para sus fans.

Los seguidores del artista podrán obtener diseños únicos de todas sus sesiones (como se le conocen a sus piezas musicales), además de participar por premios y otro tipo de beneficios exclusivos. Allí podrán encontrar, además de las figuritas coleccionables, juegos, concursos, trivias y algunos datos del artista.

Los usuarios podrán coleccionar más de 350 tarjetas con los diseños de sus “Music Sessiones” y concursar, a través de “sagas” que están vinculadas con cada uno de sus lanzamientos. Los fanáticos podrán pasar por los distintos niveles adquiriendo paquetes y jugando de manera diaria en la BizarrAPP.

Al pasar cada una de las etapas, los fanáticos podrán participar por entradas para las presentaciones del productor y obtener otro tipo de premios físicos y digitales. En total, los usuarios podrán encontrar cuatro etapas dentro de la aplicación que, por cierto, fue desarrollada por la plataforma web3 Enigma.art.

“Hace unos dos años hice el anuncio de la ‘Sessión’ de Eladio Carrión, con álbum de figuritas en el cual estaban todas las ‘Sessions’. La gente me empezó a pedir que las hiciera de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Pero cuando empecé a conocer a Globant y Enigma, hace un año y medio, surgió la idea de hacer de nuevo el álbum en formato digital”, comentó Bizarrap en la mencionada entrevista sobre el surgimiento del proyecto.

Los interesados ya pueden descargar, de manera gratuita, la aplicación en las tiendas de los sistemas operativos iOS y Android.

Imagen: Twitter Bizarrap