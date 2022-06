Así puedes ver tu ‘resumen de primavera’ en YouTube music

El año pasado YouTube lanzó, a través de YouTube Music, el resumen anual para todos los oyentes, algo así como Spotify Wrapped. Ahora, desde la aplicación consideran que un resumen cada año no es suficiente, por lo que acaban de anunciar ‘Spring Recap’ ( resumen de primavera) con el que podrás encontrar las canciones y artistas más escuchados durante la última temporada.Si quieres ver tu ‘spring recap’ podrás encontrarlo en la página principald de la app. Cuando entres a YouTube Music te encontrarás con la sección de resumenes por temporada y su respectiva lista de reproducción. También podrás remitirte desde tu perfil; para ello, desde la página principal ingresas a tu cuenta ubicada en la parte superior derecha. Cuando pulses sobre el ícono de tu perfil verás un menú; en la tercer casilla encontrarás la opción ‘recap’ cuando ingreses acá encontrarás todos los resumenes y listas de reproducción que ha creado YouTube para ti.

Es de esperar que esta no sea la única temporada en la que encuentres estos resumenes musicales, pues, la misma compañía los denomina como resumenes estacionales, por lo que también podemos esperarlos en invierno, otoño y verano. El funcionamiento de esta herramienta parece ser bastante sencillo si es tu reproductor selecto.

Le pedí a un amigo que utiliza diariamente la aplicación que revisara su Spring Recap; al remitirse al resumen, se encontró con una lista de reproducción creada por YouTube Music en la que se incluían las canciones que más ha escuchado. En mi caso, no utilizo la aplicación hace bastante tiempo pero aún recide en mi teléfono con algunas pocas canciones que guardé en algún momento. Cuando me remití al resumen, me encontré con que la lista de reproducción son solo sugerencias basadas las tendencias del momento; de hecho, no puedo ver el resumen como ‘spring recap’, su nombre es ‘realesed recap’ (resumen publicado). Lo mas probable es que si no utilizas constantemente la app, ésta no tendrá referencias suficientes para crear una lista basada en tus gustos.

YouTube también desea que tu compartas tus resumenes. “Encontrarás tu contenido personalizado en la página de inicio de Spring Recap en la aplicación YouTube Music junto con tu lista de reproducción personalizada de Spring Recap. ¿Quieres contarles a tus amigos sobre tus canciones favoritas de la primavera? Comparta fácilmente su lista de reproducción y estadísticas de Spring Recap simplemente tocando la flecha en la parte inferior de su tarjeta de estadísticas” Se lee en el anuncio del resumen en su blog.

