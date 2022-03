Así puedes usar el ‘Picture and Picture’ de YouTube TV en iOS

A principios de febrero de este año, Neal Mohan, director de productos de YouTube prometió en The Verge que se encontraban en el proceso de desarrollo de ‘picture in picture’ para YouTube TV. Lo prometido es deuda y YouTube cumplió; los usuarios de dispositivos iOS ya cuentan con esta función en la aplicación, así lo anunciaron en su cuenta oficial de Twitter.

iPhone & iPad users 🔊

We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device’s homepage. The video can scale down and move across your screen.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022