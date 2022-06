Así puedes bloquear un contacto no guardado en WhatsApp

Seguramente te has encontrado con personas con las que no quieres volver a tener contacto por WhatsApp y aunque está la opción de no volver a responder sus mensajes puede que para ti no sea suficiente. Te enseñamos cómo bloquear a un contacto que tienes guardado en la agenda del teléfono o y también a los que no tienes agendados.

Existen varias formas de bloquear a una persona, la más sencilla es desde su chat directamente. Una vez estés dentro del chat te diriges al menú, lo reconocerás porque está ubicado en la parte superior derecha con tres puntos en vertical. Cuando se despliegue el corto menú, verás en la última opción el apartado “más”, en este nuevo menú podrás pulsar “bloquear”, confirmas la acción y ya no recibirás ni podrás enviar mensajes a esa persona.

Si no tienes el chat con ese contacto pero te ha hecho llamadas por la aplicación, podrás bloquearla desde allí. Te diriges a la pestaña ‘llamadas’ y buscas la última llamada que realizó la persona, verás el mismo menú con los tres puntos, pulsa allí. Verás un nuevo menú donde encontrarás la opción ‘bloquear’ y listo.

Por último, si quieres bloquear a alguien que ni siquiera tienes en tus contactos podrás hacerlo; aunque esta posibilidad también es sencilla, requiere de una página web externa. Ingresas a https://wa.me/numero.de.teléfono pero cambias ‘numero.de.teléfono’ por el número de celular de la persona que quieres bloquear. Debes incluir el código del país antes del número, en el caso de Colombia sería algo así: 573000000000.

Si el número que introdujiste tiene una cuenta en WhatsApp, la página web te mostrará un botón: ‘continuar al chat’; al dar clic en el botón verás que se abre el chat en tu WhatsApp. El procedimiento ahora es el mismo, vas al menú de la esquina superior derecha, vas a ‘más’, pulsas bloquear, confirmas y listo. Ya bloqueaste a este contacto sin necesidad de guardarlo en tu teléfono.

Imagen: Pixabay