Así puedes activar y desactivar Google Discover en tu celular

Sabemos que tienes Google Discover en tu celular, pero ¿sabes como desactivar o activarlo? Comencemos por conocer un poco más sobre esta herramienta que tienes en tu Smartphone.

Google Discover está diseñado para mostrarte mucho contenido que, tal vez, estás buscando. La idea es que no tengas que buscar mucho, sino que el contenido llegue a ti de acuerdo con tus preferencias. Esta herramienta está en tu celular Android y la puedes ver cada vez que te desplazas hacia la izquierda hasta donde aparece un feed con el contenido. Desde Google se explica que esta app te muestra las últimas «novedades» sobre tus intereses, bien pueden ser tus equipos deportivos, sitios web favoritos y hasta noticias.

Para poder descifrar los intereses tuyos, esta app utiliza la función Actividad en la Web y en Aplicaciones con la que se guardan tu comportamiento en los sitios y apps. Así logra hacerte mejores recomendaciones y sugerencias más precisas. Si una de las noticias que te muestra Google Discover es de tu agrado, solo debes hacer clic en el corazón de la publicación. Así recibirás más noticias similares.

Si un contenido mostrado por la app no te gusta, entonces debes hacer clic en el ícono de los tres puntos vertical. Allí se desplegarán algunas opciones como: No me interesa, no me interesa el tema, no mostrar noticias de este medio o no mostrar contenido en inglés. Elige la que se ajuste a tu preferencia. Pero si definitivamente lo que quieres es desactivar Google Discover en tu celular, entonces debes:

Abrir la aplicación de Google y presionar sobre tu foto de perfil.

Allí debes ir a Configuración

Luego da clic en General en el menú y desactiva el botón de Descubre o Discover

Con este paso debería desactivarse de forma automática. Al mismo tiempo, dejaría de desplegarse el contenido ni en la última pantalla de Android ni en la app de Google.

Imagen: PxHere