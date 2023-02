Artifact: ya está disponible el ‘periódico’ a tu medida con IA

Artifact es una plataforma de noticias periodísticas en texto que personaliza con inteligencia artificial el contenido de acuerdo a tus intereses, algo así como un TikTok. La aplicación que fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, fundadores de Instagram, ya está disponible para ser descargada por cualquier persona en el mundo en iOS o Android.

Cuando los desarrolladores anunciaron este año el lanzamiento de la aplicación que funge como periódico, se necesitaba entrar a una lista de espera y solicitar el número de celular para acceder a ella, ahora ya no será necesario pues ya está disponible la nueva versión.

De acuerdo con Artifact, la aplicación trae nuevas herramientas que te ayudarán en la personalización de contenido, visualización del historial de lectura y ver qué es lo más popular en la red.

It’s not a launch without a little sizzle reel 🌶 Come join us in @ARTIFACT_News ! pic.twitter.com/QrdXctfNl1

— Kevin Systrom (@kevin) February 22, 2023