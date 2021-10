Apple anuncia su evento Unleashed ¿Qué novedades presentará?

Apple por fin puso fin a los rumores y anunció la invitación a su evento Unleashed 2021 que se llevará a cabo este próximo lunes 18 de octubre.

El evento se realizará 100% en línea y será transmitido a través del sitio web de la compañía.

Como parte del video de invitación, publicado por Greg Joswia, ejecutivo de marketing de Apple, aparecen unas luces fugaces lo que podría insinuar una tecnología mini LED para lo que viene.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021