¿Sin nada que jugar en tu celular este mes? Te recomendamos cinco juegos para Android gratuitps que deberías probar en tu celular.

Hacía un buen tiempo que no regresábamos a nuestra sección de juegos para Android recomendados. Una razón estaba en que, para ser honestos, no teníamos tiempo de probar los suficientes juegos para darles alguna recomendación. Pero una de las ventajas de tener que permanecer en casa es que hay que encontrar una manera de ocupar la mente. Y eso significa más títulos para Android que deberían probar en mayo.

Para aquellos que nos leen por primera vez un recordatorio. Todos los juegos para Android en la lista son gratis (o al menos no tienen valor al momento en que escribimos esta nota). Intentamos concentrarnos en títulos nuevos, para no incluir apps obvias como ‘Fortnite’ o ‘Plants Vs Zombies’. También apelamos a títulos que sean compatibles con equipos de gama media o con sistema operativo Android 7.0 (de manera que si no tienes un equipo de última generación todavía puedes disfrutarlo).

Sin más demora, estos son los 5 juegos para Android a probar en mayo:

‘Vikings II’

Aunque se trate de un acceso anticipado este arcade shooter es uno de los más entretenidos que llegaron este mes. El objetivo es superar hordas de muertos e incluso derrotar a jefes épicos en tu camino al Valhalla. ‘Vikings II’ es algo hambriento con los anuncios, pero no es necesario que soportes videos de 30 segundos para disfrutarlo. Puedes descargarlo aquí.

‘Great Escapes’

Como los scape rooms estarán cerrados por un buen tiempo, tenemos juegos para Android que compensan su ausencia. ‘Great Escapes’ es un título que te pone el retado de buscar la manera de salir de ciertos escenarios que parecen imposibles. Buscar pistas, utilizar la lógica y prestar atención son elementos indispensables en este juego. Puedes descargarlo aquí.

‘Dino Dungeon’

Ayuda a tu amigo dinosaurio a llegar a la meta armando el camino con fichas de Tetris. La primera advertencia con este juego es que los controles táctiles no son perfectos. Como resultado tendrás que ubicar las figuras de manera perfecta para que se acomoden en el tablero. Pero dejando esto de lado es uno de esos juegos de Android perfectos para quemar el tiempo. Puedes descargarlo aquí.

‘Gears Pop’

Este título no es realmente nuevo, pero es uno de los que me mantuvo adicto durante un buen tiempo así que sería injusto no darle su lugar en esta sección. La mezcla entre Funko y Pop es un título de tower defense en el que deberás desplegar unidades en batallas contra otros jugadores para destruir su base. Puedes descargarlo aquí.

‘Sweet Sins Superstars’

Para aquellos que disfrutan de los retos de ritmo, el acceso anticipado de Sweet Sins Superstars es la oportunidad de poner a prueba sus reflejos, oídos y pulgares. Con un arte tierno, canciones pegajosas y mecánicas que te piden demostrar tu experiencia es la mejor manera de quemar tiempo en marzo (o desgastar la pantalla de tu celular). Puedes descargarlo aquí.

Imágenes: montaje ENTER.CO