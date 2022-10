4 aplicaciones que te ayudarán a cambiar la voz en llamadas y grabaciones

¿Recuerdas cuando no existían los celulares y hacías “pegas” o bromas por teléfono? Bueno, por qué no revivir aquellos viejos y buenos tiempos. Si quieres realizar una broma (que no moleste a nadie) haciéndote pasar por otra persona o ser, estas aplicaciones te ayudarán. Con ellas, no te identificarán a la llamada, incluso, podrás hacer algunas grabaciones con efectos de voz que podrás usar posteriormente.

Baviux Voice Changer with Effects

Esta aplicación solo funciona para dispositivos con sistema operativo Android. Con ella, podrás grabar divertidos audios que podrás usar como ringtone o enviar a tus amigos por cualquier aplicación que lo permita. Cuenta con al menos 40 efectos que podrás usar como alien, gato o zombie. La aplicación es gratuita, pero te permite comprar algunos efectos adicionales. Puedes descargarla desde la Play Store o en este enlace.

Funcalls

Esta aplicación si te permitirá hacerles bromas a tus amigos. Con ella, podrás realizar llamadas con una voz completamente diferente; eso sí, debes saber que los efectos son muy limitados. Encontrarás voces como: ‘Helio’, ‘Hombre’ o ‘Miedo’. Por otro lado, encontrarás sonidos de animales, de bombas y disparos. Una de las desventajas de la app, es que solo te permite 30 horas de llamada y 3 grabaciones de voz por mes. Si quieres tener más tiempo y grabaciones, deberás pagar una suscripción. Está disponible para dispositivos iOS y Android .

Snapchat

Esta red social es más conocida por los filtros visuales que alberga, con los que puedes cambiar tu apariencia. Sin embargo, la aplicación también ofrece filtros de voz, a los que puedes acceder con solo tocar el ícono de altavoz en la parte inferior izquierda, luego de que grabes un video. Eso sí, debes saber que las grabaciones con el cambio de voz se descargarán como un video. La app está disponible tanto para Android como para iOS.

Modificador de voz

Esta aplicación, que solo está disponible para usuarios Android, cuenta con una colección de voces bastante peculiar. Entre los efectos podrás encontrar la voz de un extrarrestre, una abeja, alguien ebrio, un robot, entre otros. La aplicación te permite usar el efecto mientras grabas, pero también podrás aplicarlo a un archivo de audio ya grabado. Si quieres descargarla puedes hacerlo en la Play Store o en este enlace.

