Primeras impresiones motorola edge 30

Llevo un tiempo probando el motorola Edge 30, un celular gama media premium que le apuesta a la versatilidad tanto en diseño como en potencia. Algo por lo que aún se caracteriza motorola es por ser una de las pocas marcas que mantiene el cargador dentro de la caja del teléfono, una gran ventaja para quienes dañamos o perdemos constantemente el cable. Además del cargador de 33w, los manuales y la llave para la ranura SIM, el motorola edge 30 viene con el clásico forro transparente.

El celular goza de un estilo bastante elegante. Su color, ‘gris meteoro’ combina con los tres lentes de la cámara que sobresalen un poco y mantienen un borde más azulado. Uno de los principales problemas con el que me encuentro a la hora de usar un nuevo celular es su tamaño; mis manos son pequeñas y el agarre siempre es complicado. Afortunadamente, el tamaño del motorola edge 30 (15,94 x 7,42 mm) es perfecto para el agarre a una mano. Goza de bordes rectos que se ajustan a la elegancia del color y a los dedos del usuario. Pero, un punto en contra es que las huellas sí quedan marcadas en el cuerpo del teléfono.

En cuanto a la pantalla, un panel OLED de 6.5 pulgadas, funciona bien con sus 144 Hz de tasa de refresco. He trabajado con más de 15 aplicaciones abiertas (en segundo plano) y hasta el momento, el celular no presenta bloqueo, o dificultad alguna. He mirado películas, series y he editado algunos videos, la pantalla presenta fluidez y rapidez en medio de las labores.

En cuanto a la huella dactilar, que está bajo pantalla, debes tener en cuenta que existe un espacio específico en el panel para poner tu huella. De 10 veces que intenté desbloquearlo, solo dos veces no reconoció mi dedo. Así mismo, el desbloqueo de la pantalla tarda 978 milésimas de segundo; no, no da la sensación de fluidez, pero tampoco es desesperante el desbloqueo.

Te puede interesar: Moto edge 30 Fusion y 30 Neo: precio y disponibilidad en Colombia

Pasemos a lo que a todos nos interesa: la batería del teléfono. Cuenta con 4020 mAh, los suficientes para quienes usan el celular como un dispositivo de comunicación y entretenimiento. Sin embargo, si tú trabajas con el teléfono, quizás tengas complicaciones con este apartado. En un día donde hago un par de llamadas, respondo cientos de mensajes, veo TikTok, YouTube y alguna serie mientras voy en un medio de transporte, el moto edge 30 dura hasta 15 horas con vida. El día que menos ha durado la batería, alcanza las 9 horas de autonomía. Existen teléfonos con batería de 4.352 mAh como el iPhone 13 Pro Max, que permiten hasta 25 horas de autonomía, pero vamos, que estamos hablando de Apple contra motorola.

Pero no todo es malo; aunque no puedes esperar que la batería dure 24 horas, puedes tener las 15 horas de autonomía con tan solo 1 hora de carga. Afortunadamente, el teléfono cuenta con un cargador de 33W que permite hasta 50% de batería con tan solo 25 minutos de carga.

Por último, pero no menos importante, tenemos las cámaras. Para nadie es un secreto que Motorola no es precisamente una marca que se destaque por su apartado fotográfico. Sin embargo, con el motorola edge 30 podrás tomar fotos que pasan la prueba. Cabe recordar que cuenta con ajuste automático y el apartado ‘Pro’ para aquellos que conocen más sobre el mundo fotográfico y necesitan fotos más profesionales. El celular, aunque no cuenta con una calidad perfecta, hace todo lo que está a su alcance para mantener los pequeños detalles de la imagen. Los colores son equilibrados y al ampliar la fotografía, el teléfono procura mantener los detalles. Les dejamos algunas imágenes tomadas con el motorola edge 30.

tomada con motorola edge 30

Sin embargo, la cámara selfie si se queda aún corta, puesto que no son del todo nítidas, se ven con un poco de granito y en escenarios con pocas luz le cuesta más trabajo.

En general y si tuviéramos que darle una puntuación al celular, tendría un 7 sobre 10, teniendo en cuenta que está en la gama media alta. Corregiría temas de nitidez en el apartado fotográfico, mayor rapidez en el sensor dactilar y por supuesto, una mejora en la cámara selfie.

Imágenes: ENTER.CO