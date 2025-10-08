Llegó a Colombia el OPPO Reno14 5G: el celular que apuesta por la fotografía nocturna para tus noches de fiesta

En ENTER.CO tuvimos en nuestras manos el nuevo OPPO Reno14 5G, un dispositivo que llega al país con una propuesta diferente dentro de la gama media-premium. Más que venderse como un celular versátil, la marca ha decidido enfocarlo en un terreno muy particular: la fotografía nocturna. Lo probamos en distintos escenarios y lo que encontramos fue un dispositivo que apuesta por capturar los momentos de fiesta y de noche con un resultado que sorprende frente a lo que normalmente se espera en este rango de precios.

Al sostenerlo por primera vez se percibe como un equipo sólido. Sus acabados en aluminio aeroespacial y cristal le dan un aire premium que lo diferencia de otros celulares en el mismo segmento. La versión con acabado sirena, que combina brillos y reflejos, llamó nuestra atención por lo distinta que se ve frente a los diseños habituales. A pesar de su tamaño de 6.59 pulgadas y su batería generosa, el peso de 187 gramos lo hace cómodo de llevar en el bolsillo y de usar con una sola mano durante largos periodos.

La pantalla AMOLED tiene una resolución de 1.5K y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. En la práctica funciona bien para ver videos, navegar o jugar, aunque no alcanza la calidad cromática de los paneles más costosos. Lo que sí apreciamos es su cuidado con la vista, con un sistema de atenuación que reduce la fatiga en sesiones prolongadas.

Un celular diseñado para la fiesta

La razón principal por la que este celular merece atención está en su sistema de cámaras. La configuración combina un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un gran angular de 8 megapíxeles y un telefoto de 50 megapíxeles con zoom de 3.5x.

En nuestras pruebas fue el celular el que más nos sorprendió, ya que no es habitual encontrarlo en este rango de precios y permite retratos con un nivel de detalle que destaca. Lo que más nos interesaba comprobar era la promesa de ser un “celular de fiesta” y aquí la experiencia estuvo marcada por el sistema AI Flash.

En discotecas y bares, donde la luz suele ser insuficiente, el OPPO Reno14 5G resuelve problemas comunes como rostros opacos, fondos quemados o saturación de colores. El doble flash de 120 lux aportó un equilibrio que hizo que las fotos conserven textura en los fondos sin perder la naturalidad de la piel. La inteligencia artificial ajusta la iluminación en tiempo real y lo que se obtiene son imágenes listas para compartir sin necesidad de editar. Esa naturalidad es lo que lo diferencia de muchos otros equipos que al aplicar retoques terminan por deformar la escena.

Cabe mencionar que, frente a su antecesor, el OPPO Reno14 5G ofrece avances que se notan en el uso real. El sistema AI Flash ahora alcanza un brillo de 120 lux, lo que se traduce en fotos nocturnas más claras y con un balance de luz más natural.

Ahora bien, como lo mencionamos anteriormente, a esto se suma la incorporación de un lente telefoto de 3.5x que no estaba presente en la generación anterior y que amplía las posibilidades para retratos y detalles a distancia. La batería también crece hasta los 6000 mAh, mejorando la autonomía respecto al OPPO Reno13 5G, mientras que el diseño se siente más ligero y con marcos más delgados, lo que hace que el equipo sea más cómodo de usar y transportar.

En tanto a la experiencia con video podemos decir que también merece una mención; el OPPO Reno14 5G graba en 4K a 60 cuadros por segundo y durante nuestras pruebas mantuvo buena estabilidad incluso con movimiento. La certificación IP69 permite grabar bajo el agua, y lo que entrega son tomas fluidas y nítidas, sin pérdidas de color ni fallos en la protección del dispositivo. Esto lo convierte en un equipo que no solo sirve para retratar la noche, sino también para viajes y actividades al aire libre.

Otra ventaja es la integración de herramientas de edición con inteligencia artificial. Usamos la función “Recomposición AI” para ajustar encuadres en fotos grupales y el resultado fue práctico y rápido.

Así mismo, el sistema de reconocimiento facial es capaz de detectar hasta seis personas, ayuda a corregir expresiones y mejorar la foto sin que se vea artificial. También está disponible el editor de retratos que suaviza imperfecciones y ajusta tonos de piel de manera sutil. Todo se hace desde la propia cámara sin depender de aplicaciones externas.

El OPPO Reno14 5G incluye AI LivePhoto 2.0, una función que graba un pequeño clip con cada disparo. En ambientes de fiesta esto se siente útil, porque no solo queda congelada la imagen sino también un instante de movimiento que puede compartirse directamente en redes sociales.

Otra aplicación que exploramos fue AI Studio, con filtros creativos y estilos de reimaginación que permiten darle un toque diferente a las fotos, desde opciones cinematográficas hasta transformaciones más artísticas.

En el uso diario el rendimiento estuvo a la altura, ya que el OPPO Reno14 5G incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8350, desarrollado con un proceso de 4 nanómetros y configurado en colaboración entre OPPO y MediaTek.

Este chip de ocho núcleos combina cuatro Cortex-A715 de alto rendimiento y cuatro Cortex-A510 para eficiencia energética, alcanzando velocidades de hasta 3.35 GHz. El resultado es un desempeño multinúcleo hasta un 20 % superior y una reducción del consumo de energía de hasta un 30 %, lo que se traduce en una experiencia fluida, potente y estable.

La serie OPPO Reno14 5G integra una batería de 6000 mAh junto con carga rápida SUPERVOOC de 80W, diseñada para durar toda la noche y recargarse en minutos. La experiencia se complementa con la fluidez de ColorOS, que mantiene el sistema ágil incluso tras horas de uso. En nuestras pruebas, el teléfono resistió sin dificultad un día y medio de uso exigente y recuperó el 100 % de carga en menos de cincuenta minutos.

También cuenta con un sistema de refrigeración avanzado que evita el sobrecalentamiento y con la tecnología AI LinkBoost, que mantiene la conexión estable en lugares con señal débil, ideal para subir historias o pedir transporte sin interrupciones.

Después de varios días de prueba, la impresión general es que el OPPO Reno14 5G no busca competir en todos los frentes, sino concentrarse en lo que mejor sabe hacer. Su propuesta está en la fotografía nocturna y en brindar autonomía suficiente para acompañar largas jornadas. Con un sistema de cámaras versátil, un rendimiento equilibrado y herramientas de edición que simplifican el proceso de compartir contenido se convierte en una alternativa atractiva para quienes priorizan capturar momentos de noche sin complicaciones.

El OPPO Reno14 5G ya está disponible en Colombia en colores Blanco Ópalo y Verde Luminoso, con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, a un precio de $3.499.900 en tiendas como Claro, Movistar, Éxito, Alkosto, Alkomprar, Falabella, entre otros. Por su parte, el OPPO Reno14 F 5G se ofrece en Azul Ópalo y Verde Luminoso.

Imagen: Oppo