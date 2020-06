Twitch ‘se apaga’ hoy frente a acusaciones de abuso sexual

La potencia del movimiento #MeToo ha permitido que sectores, por primera vez, alcen la voz sobre los abusos que se han llevado a cabo en silencio y complicidad. El segmento de los videojuegos no ha sido la excepción. Riot Games todavía está lidiando con las denuncias de sexismo que plagaron al desarrollador de uno de los juegos más relevantes de la última década, mientras que YouTubers y creadores de contenido han perdido el apoyo de sus comunidades cuando este tipo de denuncias han surgido. Twitch no ha sido la excepción a la busqueda por dar voz a estas voces.

Esta semana Twitter vio resurgir la polémica cuando se denunció que Lono, un jugador reconocido en la escena de ‘Destiny’ habría acosado sexualmente a diversas mujeres en la escena del streaming. Un evento que inició una serie de acusaciones frente a otros miembros de la escena de los videojuegos utilizando el hashtag #SayNoTo.

Pero una de las más relevantes la realizó la streamer de YourStarling. En un hilo de Twitter, Starling compartió su experiencia en una reunión con el staff de Twitch, la plataforma de streaming más grande de Internet. En ella recordó que en este encuentro compartió el hecho de que muchas mujeres en la plataforma eran constantemente acosadas por algunos de los Socios (creadores que pueden monetizar sus videos al cobrar, por ejemplo, a través de suscripciones). La respuesta de Emmet Shear, presidente de Twitch fue reírse y decir “wow, las cosas que pasan en nuestra plataforma” y no tocó el tema más durante la conferencia.

En respuesta a la acusación Shear envió un correo interno, en el que aseguró que la plataforma de streaming está investigando cada incidente. Más importante, aseguró que se tomarán acciones como la expulsión de Socios o la eliminación de beneficios de publicidad.

“Quiero que Twitch sea el lugar más seguro para crear en la Internet”, lee el correo. “Hemos creado algo único y especial para muchas de las personas que pueden llamar a Twitch un hogar y creo es necesario renovar nuestro compromiso con este negocio, no de la manera tradicional, sino tomando pasos arriesgados que puedan hacerlo un lugar seguro para todos”.

Pero, para los creadores las garantías y respuestas no son suficientes. Más importante, consideran que es necesario alzar la voz contra la falta de acciones claras frente aquellos creadores que enfrentan acusaciones de este tipo. Por eso, bajo el hashtag #TwitchBlackOut muchos creadores han afirmado que este miércoles no realizarán transmisiones, en apoyo a las víctimas de abuso sexual.

Thanks everyone for the feedback. We have discussed it, and we WILL be participating in #TwitchBlackout and will not stream tomorrow. We support other streamers who cannot. This was all very quick, so thank you for your patience and understanding as we try to do our best. — LoadingReadyRun (@loadingreadyrun) June 24, 2020

— Lexi (@Lil_Lexi) June 23, 2020

EtiquetasWE ARE CALLING FOR A #TWITCHBLACKOUT In effort to get @twitch @eshear to take note of:

– abuse

– racism

– sexual harassment, assault and rape We are asking streamers of all sizes to WITHHOLD FROM STREAMS ON WED 6/24 12am – 11:59pm MAKE THEM NOTICE

Use #twitchblackout — Third Artifact #BIM (@third_artifact) June 22, 2020

Por supuesto, esto no significa que todos los creadores de contenido se han sumado y que, efectivamente, hoy no veremos a nadie en la plataforma. Muchos creadores han asegurado que creen que la iniciativa contradice los eventos de esta semana, al evitar hablar del tema. Una división que ha generado cierto choque entre los mismos creadores y sus audiencias.