‘The Last of Us 2’ tenía un final alternativo

El director de 'The Last of us 2' habló de algunas decisiones que se tomaron a mitad de camino, incluyendo cambiar la conclusión del juego.

Advertencia de spoilers de ‘The last of us 2’

El juego más reciente de ‘Naughty Dog’ pasará a la historia, aunque quizás por razones no tan positivas como las del original. ‘The Last of 2’ dividió al público y despertó una tormenta de odio que, por desgracia, ha empañado la conversación sobre el juego. Quizás uno de los puntos más polémicos está en su final, en el que después de rastrear a una Abby, torturada y casi al borde de la muerte, Ellie decide perdonar su vida, después de abandonar su vida pacifica para dar un cierre a la historia de venganza de Joel.

Pero el estudio no siempre estuvo firme en esta conclusión de perdón. En una entrevista para el portal de Gameinformer, Neil Druckmann (director de ‘The Last of Us 2’) y Halley Gross (directora de narrativa), afirmaron que hasta la mitad de la producción del juego estaba planeado que Ellie mataría a Abby en su enfrentamiento final.

«Hicimos muchas iteraciones sobre cómo se vería ese último acto, pero el golpe final fue que Ellie mataría a Abby. Aproximadamente a la mitad de la producción, cambiamos eso e hicimos que Ellie la dejara ir en el último segundo para ilustrar ese pequeño detalle parte de la vieja Ellie, la Ellie con la humanidad, la Ellie impactada por Joel, todavía existe dentro de este personaje que ha sido superado por su búsqueda de venganza».

Gross luego expande la idea detrás de la decisión. Ella afirma que, contrario a lo que muchos detractores han dicho, la decisión de dejar vivir a Abby tenía sentido temáticamente, incluso si inicialmente parece contra intuitivo:

La decisión de cambiar la muerte de un personaje a mitad de camino no es algo nuevo. “…Al final del día, se sintió más honesto para el personaje. El tema y lo que estamos tratando de decir cambió un poco, pero nuestra principal prioridad siempre fue ¿estamos siendo honestos con el personaje? Hay ciertas cosas que estamos tratando de alcanzar, pero solo pueden funcionar si somos consistentes con el personaje que estamos escribiendo».

Decidir no matar a un personaje a mitad de la producción no es algo nuevo, ni siquiera para ‘The Last of Us’. En el primer juego, Yara inicialmente iba a sobrevivir. Más importante, Druckmann también afirmó que Lev (el niño que acompaña a Abby) iba a morir en algún punto de la historia. De hecho, fue la decisión de no matarlo, lo que inició la cadena de pensamientos que los llevó a cambiar la conclusión del juego. No solo esto, sino que Drukmann incluso habló sobre otros cambios en el juego, como el concepto inicial de ofrecer el título como una aventura de mundo ‘semi abierto’, por ejemplo dando al jugador la posibilidad de explorar ciertas zonas que solo son vistas por encima, como es Jackson.

Imágenes: Naughty Dog