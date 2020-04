¿Qué pronostica el Data mine de ‘Animal Crossing: New Horizons’?

En este punto o estás jugando ‘Animal Crossing: New Horizons’ o estás cansado de ver a alguien jugándolo. Pero no podemos culpar a alguno de los dos grupos. El simulador de Nintendo es una joya en estas épocas de encierro. Pero incluso con todo el amor que le puedes tener a tu isla y habitantes, llega un punto en el que no parece haber mucho que hacer hasta que llegue el próximo mes. Por eso, es emocionante pensar en las actualizaciones que pueden llegar a futuro en el juego para agregar incluso más actividades a tu día a día.

Un minado de datos (o data mine) de ‘Animal Crossing’ promete algunas funciones que llegarían al juego en actualizaciones futuras. Por supuesto, también es importante aclarar que si bien algunas de estas funciones se encuentran dentro del juego, siempre puede tratarse de funciones que fueron canceladas antes de su lanzamiento. Así que sugerimos controlas las expectativas y no esperar sentados a que todas se cumplan.

Museo: pinturas y Crazy Redd

Desde hace mucho han existido rumores de que el museo tendría un espacio para las pinturas. El mayor origen de este rumor está en New Leaf, en el que un zorro con el nombre de Crazy Redd vendía obras de arte (algunas falsas al jugador). De acuerdo al minado, el segundo piso del museo estaría destinado a esta función, mientras que Crazy Redd tendría un barco que atracaría en algún extremo de la isla.

Brewster y giroides

Este es otro elemento que, aunque confirmado por el data mining, ya estaba sugerido por ciertas conversaciones en el juego. Brewster es otro elemento que llegaría de ‘New Leaf’. Se trata de una paloma que dirigie el café. Lo más importante de su llegada es que también traería de regreso a los giroides. Aunque ‘New Horizons’ los incorpora (la figura que recibe donaciones para puentes y rampas es un giroide) la actualización permitiría coleccionarlos (además de agregar algo de música, si tienen la misma funcionalidad que en el juego anterior).

Criaturas de la profundidad

Y, de nuevo, parece que hay otro elemento de New Leaf que regresaría en ‘New Horizons’. El código del juego sugiere que la ‘comida de mar´ llegaría al juego. Aunque para muchos la oportunidad de capturar más criaturas es suficiente incentivo para sumergirse en el océano, quizás también signifique el regreso de los ostiones (y quizás también de Pascal, la nutria que cambiaba sus servicios de decoración por el manjar de mar).

Un tercer nivel de actualización del Nook’s Cranny

Hasta el momento no he conseguido la primera actualización de mi Nook’s Cranny, pero no puedo esperar a que pase. La posibilidad de comprar cuatro objetos exclusivos por día es una necesidad para actualizar el look de mi ciudad. Y parece que es posible que la tienda de los hermanos mapaches crezca un poco más, pues una actualización descubrió un tercer nivel de mejora de la tienda.

Arbustos y vegetales

Una de las partes a las que mayor tiempo le dedican los jugadores es a cultivar y mezclar sus flores. Y considerando la complejidad que requiere el combinar ciertos colores, ya supone bastante trabajo. Pero una futura actualización agregaría más trabajo a la jardinería de la isla al agregar ciertos arbustos. El código de hortensias, azaleas, hibiscos, acebos, camelias y arbustos de osmanto han sido descubiertos en el juego.

También hay código para plantar y recoger vegetales (de la misma manera en la que se administran frutas) con código para tomates, trigo, caña de azúcar, papas, zanahorias y calabazas.

Imágenes: Nintendo