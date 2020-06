Mira el tráiler de ‘Star Wars: Squadrons’

Aunque no tengamos E3 2020 junio sigue siendo el mes de los lanzamiento de videojuegos. La semana pasada tuvimos el evento de la PlayStation 5, que ya nos dejó con suficientes cosas de qué hablar. El diseño de la consola y el catálogo de juegos que llegarán son solo algunos de los temas. Para iniciar esta semana, aunque algunos en realidad empiezan mañana considerando el puente festivo, EA lanzó el primer adelanto de ‘Star Wars: Squadrons’. Un ataque no es sorpresa. La tienda de Xbox, al parecer por error, filtró la imagen del juego. Horas después EA confirmó que en efecto un nuevo título llegaría a las consolas.

Por las imágenes suponíamos que el título estaría centrado en el combate aéreo. Algo que el adelanto nos comprueba. También nos parece indicar que la campaña de ‘Star Wars: Squadrons’ estará divida en la perspectiva de dos pilotos: uno de la resistencia y otro de la Primera Orden.

‘Star Wars: Squadrons’ también contará con una historia para un jugador que da vida a los eventos posteriores a la Batalla de Endor cuando la Alianza Rebelde ha destruido con éxito la Estrella de la Muerte II. A través de la historia, los jugadores aprenderán lo que significa ser un piloto mientras luchan desde las perspectivas alternativas de dos pilotos personalizables, uno que sirve en el heroico Escuadrón Vanguard de la Nueva República, mientras que el otro lucha en el temible Escuadrón Titán del Imperio Galáctico. La historia auténtica presenta un elenco diverso de personajes originales, así como algunos cameos de caras conocidas en la galaxia Star Wars.

You, your team, and the fastest star fighters in the galaxy. It’s time to become the galaxy’s finest. This is #StarWarsSquadrons! pic.twitter.com/fYqzh95pik

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 15, 2020