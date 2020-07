Metacritic cambia sus políticas para evitar el ‘review bombing’

‘The Last of Us 2’ demostró que las conversaciones de videojuegos en la Internet se pueden volver tóxicas, muy rápido. El título, sin duda, está hecho para dividir a su público. Algunos, con argumentos respetables, afirman que se trata de un fracaso rotundo. Otros, creen que las críticas son muy duras y ven el valor en el juego más reciente de Naughty Dog. El problema está en que, en la Internet, uno de los ataques más comunes que se presentan en este tipo de situaciones es el ‘review bombing’. Como lo demuestra la evaluación del juego en Metacritic.

Se trata de una modalidad en la que miles de usuarios presentan reseñas falsas o simplemente vengativas, con el único objetivo de bajar la calificación del producto y crear una sensación de ‘disgusto masivo’. Y sabemos que estamos en casos de este tipo cuando, como ocurrió con ‘The Last of Us 2’, en cuestión de horas del lanzamiento del juego hay miles de reseñas negativas.

Metacritic ha modificado la política de reseñas por parte de usuarios en un intento de aplacar este fenómeno. A partir de ahora, las reseñas solo podrán ser publicadas después de 36 horas de que un juego haya sido lanzado. Sin un jugador intenta postear su reseña antes, le aparecerá un anuncio que dice: «por favor, pasa un tiempo jugando», seguido de la fecha y la hora en que se abren las reseñas. Vale aclarar, que el cambio no es precisamente nuevo, pero sí está siendo notable esta semana, con el lanzamiento hoy de ‘Ghost of Tsushima’ para la PS4.

«Recientemente implementamos el período de espera de 36 horas para todas las reseñas de los usuarios en nuestra sección de juegos para garantizar que nuestros jugadores tengan tiempo de jugar estos juegos antes de escribir sus reseñas. Este nuevo período de espera para las revisiones de los usuarios se ha implementado en la sección Juegos de Metacritic y se basó en investigaciones basadas en datos y con el aporte de críticos y expertos de la industria «, aseguró de Metacritic en un comunicado proporcionado a Engadget.

Por supuesto, la respuesta de Metacritic está lejos de ser perfecta. Por un lado, porque este tipo de ataques son organizados. La única diferencia entre cómo funcionaba antes y después, es que los usuarios tomarán nota de cuándo pueden ingresar a la página y llenar su reseña, incluso si jamás han tocado el título. El segundo problema es que crea un filtro que puede ser problemático para aquellos que, de manera legítima, ingresan a la página para encontrar guías sobre si comprar un juego o no balanceando lo que dicen portales especializados frente a los usuarios.

Metacritic no es la primera página que está buscando modificar sus herramientas de reseñas para que sirvan como algo más que plataformas de ataque a productos. Steam intentó combatir esto al obligar a que las personas que publiquen reseñas muestren cuánto tiempo han pasado jugando el título que reseñan. Rotten Tomatoes tuvo un problema similar cuando se estrenó ‘Captain Marvel’ al permitir que solo las reseñas de usuarios que compraron tiquetes de cine fueran tomadas en cuenta para la calificación final.

Imágenes: Naughty Dog