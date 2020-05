GTA V fue gratis en la tienda de Epic… por unos segundos

Siete años después de su lanzamiento Grand Theft Auto V sigue siendo uno de los juegos que vale la pena mantener instalado en el PC. ¿Qué dirían si les contáramos que ahora pueden descargar GTA V con online Premium sin pagar un solo peso?

Pueden darle las gracias al tío Epic. Aunque, de manera oficial, la plataforma no ha anunciado cuál será su juego gratis de esta semana, ya sabíamos que era GTA V. Esto gracias a un trino de la misma cuenta de la Epic Game Store que confirmaba que el título iba a estar disponible hasta el próximo 21 de mayo. La publicación fue, con rapidez, eliminada de redes sociales.

Here’s the ad confirming that tomorrow’s free Epic Games Store title is Grand Theft Auto V https://t.co/xWeuRNFtUm — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Pero ahora les podemos confirmar que es cierto. De hecho, hemos conseguido una captura que confirma que GTA V es el juego gratuito de la tienta, que en efecto estará disponible hasta la próxima semana y que incluye online Premium. Una vez que lo descargues (si lo puedes hacer) será tuyo para siempre.

Por desgracia, parece que muchos estaban atentos a la salida del juego. La Epic Game Store se encuentra colapsada. Esto, seguramente gracias al enorme tráfico que trae la posibilidad de jugar uno de los títulos más alabados de la última década sin tener que invertir (¡con esta economía!). Al momento en que escribimos este artículo la plataforma no arroja algún resultado. Es probable que Epic decidiera remover el juego debido al tráfico que genera y no es claro si la fecha se mantiene (es decir, que se podrá descargar hasta el 21) o solucionarán problemas técnicos para garantizar que sus servicios no se verán afectados por la multitud que, sin duda, acudirá para poder poner sus manos en el juego gratis.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Rockstar Games y capturas de pantalla