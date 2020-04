Este fin de semana: maratón de speedruns de caridad para el COVID-19

Si tan solo hubiera alguna estrategia para saltarse el ‘jefe’ que es la crisis del Coronavirus… si no han tenido la oportunidad que es disfrutar de un speedrun, entonces se han perdido de una de las mejores cosas que tiene para ofrecer el mundo de los videojuegos. Game Done Quick es la organización líder en organizar eventos para celebrar el arte de acabar un juego en tiempo récord. Es, también, el responsable de reunir miles de dólares cada año a través de estos eventos. También es el culpable de momentos tan épicos como intentar finalizar Mike Tyson’s: Punch Out. Con los ojos vendados. A dos manos.

Games Done Quick realizará este fin de semana, del viernes 17 de abril a las 11:00 AM al domingo 8:40 PM una maratón de speedruns con el nombre de Corona ‘Relief Done Quick’. El objetivo es reunir fondos que serán donados a organizaciones de salud para apoyar su tarea en el tratamiento del COVID-19. Se trata de un evento especial, pues la mayoría de recolecciones hecha por la organización suelen ser en persona, con una audiencia. En esta ocasión el formato se cambiará y un anfitrión tomará el control dedicando el espacio a un juego en particular. Los títulos varían de clásicos a juegos modernos como: ‘Super Metroid’, ‘Super Mario Bros. 3’, ‘Ori and the Will of the Wisps’, ‘Ori and the Will of the Wisps’, ‘Cuphead’ o ‘Donkey Kong Country’. Puedes encontrar el cronograma completo en este enlace. La transmisión será durante 24 horas, llenas solo speedruns.

Incluso si no tienes los fondos para poder realizar una donación, la maratón de speedruns de este fin de semana es un evento para no perderse. Primero, porque es la oportunidad perfecta para aprender un poco más de alguno de tus juegos favoritos. La segunda razón está en que se trata de una iniciativa que vale la pena promover.

En caso de que el bicho de la curiosidad te pique, puedes ver toda la maratón de speedruns para el COVID-19 en el canal de Twitch TV de Games Done Quick.

Imágenes: Games Done Quick