Muchos estudios sobre el uso de la inteligencia artificial en el trabajo han demostrado datos interesantes sobre el impacto de esta herramienta en la productividad individual. Desde cuántas tareas automatiza un empleado hasta cuánto tiempo ahorra redactando correos más rápido.

Sin embargo, un nuevo estudio de Harvard Business Review ha puesto en el centro del debate el efecto secundario de esa realidad. Cuando los empleados recurren a la IA en lugar de a sus colegas, los equipos pierden coordinación y confianza.

La investigación, que fue realizada por BetterUp Labs y el Stanford Social Media Lab con más de 1.000 equipos de proyecto, menciona un término que empieza a circular en los departamentos de recursos humanos conocido como “relationslipping”, que precisamente hace relación con el fenómeno del debilitamiento de las relaciones de trabajo a medida que los equipos reemplazan a sus compañeros por la IA.

Los datos revelan que en los equipos donde pedir ayuda a la IA se volvió la norma, la coordinación cayó un 22,3% y la confianza entre compañeros disminuyó un 21,9% . Por supuesto, la IA no es la villana; el problema es que se exige más empleados “alfabetizados en IA” en lugar de equipos “habilitados por IA” .

La IA como herramienta individual no fortalece equipos

Muchas empresas han creído que si dan a cada persona un asistente de IA, el equipo entero será más eficiente. Pero la eficiencia individual no se traduce automáticamente en rendimiento colectivo. Google ya lo demostró con su famoso proyecto Aristotle que estudió 180 equipos durante dos años y concluyó que el predictor más fuerte de rendimiento no era quién estaba en el equipo, sino cómo trabajaban juntas las personas. La IA, tal como se está usando mayoritariamente, puede estar socavando precisamente esa capa relacional.

Como resultado, las métricas de productividad individual suben, pero los equipos se vuelven más frágiles. Y en un contexto donde el trabajo híbrido y distribuido ya exige un esfuerzo extra para construir confianza, la IA corre el riesgo de convertirse en un atajo que nos desconecta de las personas con las que trabajamos.

En este escenario está emergiendo una categoría de software que no se conforma con optimizar al individuo. Empresas de sectores emergentes como el ‘AI Coaching’ buscan que las empresas dejen de enfocarse en el “aprendiz” individual y comiencen a trabajar en el sistema de relaciones que hace que un equipo funcione.

Una de las plataformas incluidas en la primera lista de este tipo de soluciones fue Cloverleaf, lleva años construyendo precisamente en la dirección opuesta. La plataforma sintetiza más de 13 evaluaciones de comportamiento (DISC, Enneagram, etc.) y las cruza con IA para ofrecer sugerencias contextualizadas en el flujo de trabajo diario, no en un taller de formación individual.

Este tipo de soluciones refleja una aplicación diferente de la inteligencia artificial dentro de las empresas: en lugar de concentrarse exclusivamente en automatizar actividades, utiliza la tecnología para facilitar el aprendizaje y mejorar la manera en que las personas trabajan juntas.

El futuro de las empresas también depende de cómo forman a sus empleados

La carrera por incorporar inteligencia artificial está llevando a muchas organizaciones a revisar sus estructuras, reducir tareas operativas y buscar nuevas fuentes de productividad. Sin embargo, los resultados de estas transformaciones no deberían medirse únicamente por el tiempo o los costos que consiguen ahorrar.

Si las empresas reducen las oportunidades de entrada sin crear nuevos mecanismos de formación, podrían encontrarse con un problema a largo plazo: necesitarán profesionales experimentados, pero habrán debilitado los caminos mediante los cuales se construye esa experiencia.

La tecnología puede acelerar el trabajo y ampliar las capacidades de los equipos, pero desarrollar criterio, liderazgo y confianza requiere algo más que automatización. Las organizaciones tendrán que aprender a combinar ambas dimensiones si quieren aprovechar la inteligencia artificial sin descuidar el talento que necesitarán mañana.