Consejos para encontrar trabajo remoto como desarrollador de software

Existen diversas razones para preferir un trabajo remoto: el tiempo, la experiencia, el transporte, el pago en moneda extranjera, entre muchos otros. Si bien es una labor que ofrece algunas libertades, también sugiere una gran responsabilidad y demanda gran profesionalismo.



Esta es la experiencia de dos desarrolladores de software y un talent manager que han dedicado parte de su vida al trabajo remoto: Yeiner Fernández es gerente de ingeniería en Skillshare, una startup de Nueva York enfocada en la educación; David Velásquez es Talent Manager de Torre, una red profesional que conecta el talento humano con empresas; y Andrés Rojas es el líder de ingeniería en Holberton School Colombia, academia de desarrollo de software.

¿Cómo conseguir trabajo remoto?

Tanto Yeiner como Andrés coinciden en que es muy importante conectar con personas de todos los ámbitos profesionales, aún si son áreas en las que no tienes interés porque esto podría cambiar en un futuro. El networking es fundamental. Además, deberías buscar redes profesionales como Torre, Angel List y Remote OK.

“Habla con fundadores de startups, que normalmente necesitan gente, pero a veces se encuentran con pocas personas dispuestas a creer en su negocio”, agregó el ingeniero de Skillshare.

¿En qué tecnologías deberías enfocarte?

Aunque es importante aprender un lenguaje de programación robusto como C, Python y Java, las empresas están demandando más conocimiento en Javascript y sus derivados (React, Vue.JS y NodeJS), por lo que su recomendación es que encamines tu aprendizaje en esa dirección.

“Si no te gusta tanto Javascript, puedes aprender de Django o Go, que es bonito de aprender, pero difícil de conseguir trabajo en eso (aunque lo paguen bien)”, comentó Andrés Rojas.



¿Cómo optimizar tu perfil para que sea atractivo?

Como Talent Manager en Torre, David ha podido comprobar de cerca las necesidades y exigencias de las compañías dispuestas a contratar un trabajador remoto, por lo que asegura que las empresas buscan gente que pueda aprender en el camino y esté dispuesta a ello, más que enfocarse en una habilidad específica. “Muestra que has participado en proyectos de diferentes áreas, sé muy específico con las cosas que has hecho. Qué has hecho y qué puedes hacer potencialmente”, señaló.

El dominio del idioma inglés, aunque sea parcial, sigue siendo una parte fundamental a la hora de aplicar a una de estas vacantes, que normalmente están ofreciendo empresas extranjeras u organizaciones que trabajan con personas alrededor de todo el mundo, por lo que lograr una comunicación clara y efectiva es un punto a favor.

Otro de los consejos que ofrece Velásquez es que redactes tu hoja de vida en inglés, pues si está en español, aunque señales que eres competente en el segundo idioma, podría hacer que los reclutadores pasen de largo tu perfil. Así mismo, recomienda participar en comunidades y mejor si son online, porque esto quiere decir que eres capaz de colaborar con otras personas aun cuando no estás cerca.



Guía del buen trabajador remoto

Muchas personas pueden creer que el trabajo desde casa es algo sencillo, pues no hay una persona “vigilándote” todo el día, pero como dijo David: “no hay responsabilidad más grande que manejar tu libertad”.

Entre los malos hábitos recurrentes en este tipo de empleo (y que los tres entrevistados reconocieron), se cuenta principalmente el no organizar tu tiempo y no tomarse en serio los horarios. “En mi primer trabajo remoto rompí todas las reglas: dormía todo el día, tomaba siestas cada dos horas. No tenía disciplina, no tenía un espacio”, reconoció Andrés Rojas, quien ahora piensa que la disciplina es fundamental. Ponerte un horario para cada tarea y cumplirlo a cabalidad es una de las claves para ser exitoso en el trabajo remoto.

Rojas también comentó otro de sus problemas en esa primera experiencia: normalmente no desayunaba o almorzaba y terminaba trabajando más de la cuenta. “Descansar también es importante”, aseguró. En la organización de tu día debes tener en cuenta claramente tus horarios de descanso fuera del tiempo laboral, pero también dentro de él. Levantarse por cinco minutos de la silla para estirarse o hacer alguna otra actividad también va a ayudar a despejar la mente y mejorar la productividad.

Yeiner, por su parte, resalta otro de los problemas más comunes del trabajo remoto: “Estaba trabajando en la sala con mi esposa viendo televisión, y mi hija corriendo, jugando y haciéndome preguntas. No me podía concentrar, por lo que mi productividad se estaba cayendo muchísimo”. Es por esta razón que decidió adecuar un espacio de su casa dedicado exclusivamente a su trabajo, para establecer una separación entre el entorno laboral y el personal, así fue como su familia y él mismo aprendieron a respetarlos.

Una de las cosas que ha ayudado a David es ponerse metas todos los días. Además, su equipo hace daily standups como forma de organizarse y mantenerse en contacto: hacen una reunión diaria a primera hora para comentar qué hicieron el día anterior, si no pudieron terminar alguna tarea por qué y piden ayuda si es necesario. Continúan comentando las tareas que van a desarrollar en el día y a grandes rasgos lo que tienen por cumplir en la semana.

Esta nota es parte de Enter.co/dev una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

