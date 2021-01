Sony planea 7 series y 3 películas inspiradas en sus juegos

Si omitimos ‘Monster Hunter’, las adaptaciones de videojuegos han estado en buena racha. Parece que los estudios están comenzando a entender un poco mejor que de nada sirve la licencia más popular, si se le da el trato de ‘acción barata’ que a ‘Resident Evil’. Con esta introducción, la noticia de que de que Sony planea 7 series de televisión y tres películas inspiradas en videojuegos de la PlayStation.

La noticia fue compartida por Tony Vinciquerra, presidente y CEO de Sony Pictures. La idea de la compañía es unificar sus divisiones y productos. “Aún no tenemos un plan específico”, dijo Vinciquerra. «Pero tenemos un programa dentro de la empresa llamado One Sony… Verá mucha más integración de las empresas Sony juntas».

La compañía no entregó detalles de cuáles serán exactamente las licencias de las que está hablando. Hay algunos ‘exclusivos’ de la PlayStation que ya tienen planes de producciones como es la serie de ‘The Last of Us’ para HBO o la película de Uncharted, protagonziada por Tom Holland. Vinciquerra no aclaró si ambos proyectos hacen parte de este listado de películas y producciones. Por supuesto, PlayStation tiene más que suficientes licencias y productos para completar este número de producciones: ‘Horizon Zero Dawn’, ‘God of War’, ‘Bloodborne’, ‘Days Gone’, ‘Ghost of Tsushima’… por solo mencionar algunos.

Las películas están pensadas para ser sacadas en cartelera. Las series de TV, por otro lado, no tienen un hogar asegurado, pero viendo la cantidad de servicios de streaming activos no sorprendería que ya tengan algún hogar, en especial si consideramos la variedad de servicios de streaming. «Creo que el modelo económico para películas de muy gran presupuesto requiere las ventanas que están en el flujo ahora y continuaremos con eso… Creemos que las ventanas de 30 días son probablemente las mejores, nos permitirá amortizar nuestro marketing sobre las dos ventanas – teatro y entretenimiento en casa – así que creemos que es el camino a seguir».

Imágenes: Sony Pictures