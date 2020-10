Puedes jugar gratis ‘Overwatch’ durante una semana en tu Switch

Desde el próximo miércoles, 13 de octubre, y hasta el 20 de octubre, ‘Overwatch’ será gratuito para las personas con Una Nintendo Switch. Por supuesto, para disfrutar del juego será necesario contar con una cuenta activa de Nintendo Online.

Los jugadores tendrán acceso completo al juego. Esto quiere decir que podrán disfrutar de todos los modos, héroes y la experiencia completa de ‘Overwatch’ sin tener que comprar el juego. Pruebas de este tipo no son nuevas en Nintendo. De hecho, ni siquiera es la primera vez que ‘Overwatch’ está gratis durante una semana para atraer a más jugadores. Las personas pueden descargar desde ya la versión de prueba en la tienda de Nintendo, pero les recordamos que el acceso a ella no comienza, sino hasta después de del 13 de octubre.

También debes considerar que necesitas espacio extra en tu Switch, en caso de que ya tengas la mayoría de su memoria copada de juegos. ‘Overwatch’ requiere de un mínimo de 12GB. En caso de que juegues y decidas realizar la inversión, el progreso que hayas realizado se mantendrá siempre que compres la ‘Legendary Edition of Overwatch’ que tiene un costo de 40 dólares. Por supuesto, el avance solo será guardado en la misma cuenta que se utilizó para jugar. Una razón por la que algunos se podrían ver tentados a realizar esta inversión está en que esta versión cuenta con cinco skins épicos de los héroes y, más importante, un código para redimir tres meses gratuitos de Nintendo Online.

Es una buena alternativa, considerando que muchos de los juegos gratuitos o de moda no están en la Switch. ‘Hades’ es todo un éxito, pero considerando que cuesta mucho más para la Switch que su versión en PC, la plataforma no puede ser muy atractiva para muchos. Esto, por no mencionar otros juegos gratuitos como ‘Among Us’ o ‘Genshin Impact’. Tampoco podemos olvidar mencionar que ‘Overwatch 2’ está en camino, por lo que quizás sea mejor esperar a la secuela antes de realizar una inversión. Por ahora no tenemos una fecha para el próximo título de la franquicia. BlizzCon es en febrero de 2021, así que seguramente tendremos que esperar un poco más de un año para recibir más noticias.

Imágenes: Blizzard