Ya no podrás usar Twitter vía SMS

Después de el fiasco en seguridad de 2019, Twitter vía SMS se despide. Para tristeza de muy pocos.

Twitter eliminó una función que quizás no sabía que tenía. La red social sostenida en enviar ideas de 280 caracteres y compartirlas con el mundo contaba con una opción que permitía compartir trinos vía mensaje de texto. Esta opción se integró para ofrecer una solución a aquellos usuarios que querían transmitir sus ideas, pero que no contaban con una conexión de Internet estable. Ayer The Independent informó que Twitter ha decidido eliminar la función. La razón no es precisamente una falta de uso, sino problemas de seguridad.

Por ejemplo, en 2019 ocurrió un episodio vergonzoso en la que la cuenta de Jack Dorsey, Presidente de Twitter, fue hackeada precisamente aprovechando una vulnerabilidad detrás de la función de SMS. El equipo no parece haber llegado a un punto en el que la función ofreciera la seguridad necesaria.

We’ve now turned this feature back on for a few locations that depend on SMS to Tweet. It remains turned off for the rest of the world.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 5, 2019