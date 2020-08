¿No más reuniones? Zoom estuvo caído

Empleados desubicados sin Zoom. Reuniones de fin de día canceladas y webinars pospuestos. Gracias de nuevo 2020.

¿No se pudo conectar a la reunión que tenía programada al final del día? ¿No pudo asistir a la conferencia o el FB live en la tarde? No es su Internet el que está fallando, es Zoom. Millones de usuarios han confirmado que la plataforma de video llamadas está presentado problemas que no permiten iniciar conversaciones. El portal Down Detector informó que cerca de las 4 de la tarde comenzaron a presentarse problemas para conectarse con el servidor.

El problema perduró por cerca de una hora. En una publicación, Zoom confirmó que el problema se generó cuando uno de sus data centers presentó fallas impidiendo la conexión a Webinars. De acuerdo con la plataforma, el problema ya debió haberse solucionado pero, en caso de que sigan presentando problemas, sugiere reiniciar la llamada.

We identified the issue impacting a subset of our mtgs & webinars connecting to a specific data center. We have removed the affected data center for new sessions. As such, if your session has connection issues, please restart the mtg or webinar. Visit https://t.co/aqz5nSoQRw.

