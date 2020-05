Messenger Rooms: la nueva competencia a Zoom

No es secreto que los servicios y plataformas de video llamadas han cobrado importancia en 2020. Las reglas de distanciamiento social y el aumento de trabajo remoto han hecho de plataformas como Teams o Zoom un elemento más del día a día. Y, por supuesto, Facebook no iba a perder la oportunidad de tomar su tajada. Hoy la empresa de Mark Zuckerberg presentó Messenger Rooms.

Se trata de un nuevo paquete de servicios y opciones relacionadas con videoconferencias. Rooms es una herramienta que permitirá reuniones de hasta 50 personas. Su mayor elemento diferenciador es que permitirá a las personas el entrar y salir de la reunión cuando lo prefieran (aunque también se pueden configurar la opción de solicitar accesos especiales.

«La presencia de video no es un área nueva para nosotros», dijo Mark Zuckerberg para The Verge. «Pero es un área en la que queremos profundizar, y se ajusta al tema general, que es que estamos cambiando más recursos en la empresa para centrarnos en la comunicación privada y las plataformas sociales privadas, en lugar de solo las más amplias tradicionales. Así que esta es una buena combinación: estamos construyendo herramientas en Facebook e Instagram que están ayudando a las personas a encontrar grupos más pequeños de personas para luego tener conexiones más íntimas y poder tener sesiones privadas «.

De acuerdo con el anuncio, se espera que Messenger Rooms sea lanzado inicialmente en los Estados Unidos en la semana próxima. Por supuesto, la compañía ya tiene planes para expandir la herramienta de manera gradual en el resto del mundo. Como mencionamos antes, a diferencia de las opciones en catálogo actual de la red social, Rooms permitirá llamadas de hasta 50 personas. El anfitrión de la ‘habitación’ (que es como se llama a las salas de chat) puede decir si está abierta a todo el mundo o si es necesario algún tipo de aprobación para su ingreso. También se anunció que esta función se espera que esté activa en algún futuro para las redes sociales hermanas de la herramienta: Instagram Direct y WhatsApp.

Como no es de extrañar de Facebook, que no teme copiar elementos populares, Messenger Rooms también permitirá el poner fondos (como permite Zoom) o intercalar efectos de realidad aumentada (como ya permite Messenger). También es importante aclarar que las llamadas con esta herramienta no estarán cifradas de extremo a extremo. Para aliviar las preocupaciones que esto ha despertado la empresa ha afirmado que no tiene el poder de ver o escuchar las llamadas.

Este último elemento es relevante pues Zoom, su principal competencia, en el último mes ha visto una caída de su reputación. Múltiples descubrimientos sobre fallas en su seguridad, dudas sobre algunas de sus funciones o el descubrimiento de que sus video llamadas no estaban cifradas de extremo a extremo mermaron la confianza que se tenía en la herramienta. Esto eventualmente llevó a que empresas como Google decidieran prohibir a sus empleados el utilizar el servicio en sus computadores.

«Gran parte del tiempo que he dedicado a esto durante las últimas semanas, ya que hemos estado construyendo esto y preparándonos para su salida, ha sido en revisiones de privacidad, seguridad e integridad, y cómo nos aseguramos de que mucho de los casos de uso que han sido problemáticos en Zoom no serán cosas que se replican aquí”, dijo Zuckerberg.

Imágenes: montaje ENTER.CO