Instagram está suspendiendo cientos de cuentas

Parece que Meta, la compañía matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook, confundió Halloween con el día de los inocentes. Cientos de usuarios han recurrido a Twitter para quejarse de un fallo en Instagram. Al parecer, la plataforma ha bloqueado un sin número de cuentas, además de disminuir (sustancialmente) el número de seguidores de algunos perfiles corporativos.

“Hemos suspendido tu cuenta el 31 de octubre del 2022”, es el mensaje que han recibido algunos usuarios. Lo curioso es que, en la mayoría de las advertencias que publicaron los usuarios, no se revela el porqué de la suspensión. Es decir, la plataforma no tiene una razón justificada para eliminar o bloquear las cuentas de los usuarios. Así mismo, el mensaje está acompañado de: “Tienes 30 días para reclamar esta decisión”, pero la queja de todos los usuarios es: ¿qué vamos a reclamar si nisiquiera sabemos por qué nos la bloquearon?”.

Por otro lado, hay algunos casos que sí presentan la advertencia de “cierre temporal por no seguir las normas comunitarias”. No obstante, los usuarios comentan que no tienen idea de qué normas infringieron. Por último, los mensajes también indican que, en caso de que Instagram no pueda confirmar la cuenta, la desactivará permanentemente, por lo que, nadie podrá visualizarla ni usarla, al menos durante el siguiente mes. Al parecer, las fallas se están presentando en varias regiones del mundo.

Finalmente, Instagram confirmó que la plataforma está presentando fallos.: «Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias», así lo escribieron en un trino. Finalmente, cerraron el tweet con la etiqueta #Instagramdown. Sin embargo, la compañía no ha comentado cuánto tiempo tardará en solucionar las fallas.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022