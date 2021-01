Este 31 de diciembre Friends se va de Netflix Latinoamérica

No tienen planes para el 25 o 31? Si son fans de ‘Friends’ sugerimos que hagan su maratón antes de que finalice el año. Netflix Latinoamérica confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que esta serie estará disponible para ver hasta el último día de 2020. Junto con ella también se va ‘El Príncipe del Rap’ y ‘Gossip Girl’.

Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 23, 2020

La salida de las tres series tiene una razón sencilla: HBO Max. Aunque el servicio de streaming no está en Latinoamérica todavía, es seguro que está pensando su expansión en la región lo más pronto posible. Con Disney+ y en un futuro Star+, la plataforma tiene que correr si quiere llegar antes de que quede algún espacio en la billetera para invertir en otra plataforma de streaming más. Parte de esta estrategia está en recuperar las licencias internacionales de Warner Pictures que durante años compartió con Netflix. De hecho, las series antes mencionadas tienen algún tipo de producción en HBO Max.

Con esto, el catálogo de Netflix pierde varias de sus series más populares. Un mal que viene ocurriendo desde hace algunos años. Cada día el catálogo del servicio parece perder alguna producción o película considerada como uno de esos ‘clásicos’ para hacer maratón. Un mal que solo empeorará conforme más distribuidoras creen alianzas para crear sus propias plataformas de streaming. El panorama de contenido hoy en la plataforma es muy diferente al que veíamos hace cinco años. Su precio tampoco ayuda, siendo actualmente el más alto de todos los disponibles en la región.

Vale la pena decir que Netflix, hoy, está buscando compensar esta ausencia con su contenido alternativo. La plataforma está perdiendo clásicos, pero está agregando nuevos. ‘Bojack Horseman’, ‘Stranger Things’, ‘La Casa de Papel’, ‘Black Mirror’, ‘Queens Gambit’, etc. Esto, por no mencionar su interés por formatos alternos como es la animación o las producciones internacionales, no solo en nombre, sino en el staff e historias producidas como son ‘Distrito Salvaje’ o ‘Alice in Borderland’.

Imágenes: Warner