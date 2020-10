El primer Bond, Sean Connery, muere a sus 90 años

La BBC y otros medios internacionales han confirmado que el actor Sean Connery ha fallecido. Con 90 años, Connery era el recuerdo de lo para muchos fue la era dorada de la franquicia de James Bond. Para muchos, la selección de él como la primera persona en interpretar al agente 007 fue fundamental para que esta idea se convirtiera luego en una de las sagas más longevas de la pantalla grande.

El acuerdo original con Connery era que debía protagonizar las primeas cinco cintas del espía: ‘Dr. No’ (1962), ‘From Russia With Love’ (1963), ‘Goldfinger’ (1964), ‘Thunderball’ (1965) y ‘You Only Live Twice’ (1967). Como suele ocurrir, la estrella estaba buscando salir de la sombra de Bond. Connery rechazó un acuerdo por un millón de dólares. Pero después de que George Lazenby no pudiera ocupar los zapatos del 007, Connery aceptó un acuerdo récord de 1.25 millones (y la promesa de que el estudio financiaría dos películas con él) para regresar en Diamonds Are Forever (1971). Incrementando todavía más su salario, el actor regresó para su último filme de Bond oficial ‘Live and Let Die’ (1973).

«Bond entró en escena después de la guerra, en un momento en que la gente estaba harta del racionamiento y los tiempos monótonos y la ropa de uso general y un color predominantemente gris en la vida», dijo. “Llega este personaje que corta todo eso como un cuchillo muy caliente en mantequilla, con su ropa y sus autos y su vino y sus mujeres”, afirmó connery sobre su rol en una entrevista para Playboy en 1965.

Noticia en desarrollo