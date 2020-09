¿Puede una app funcionar sin los servicios de Google?

No solo Chrome y YouTube dependen de los Servicios de Google. Apps como Uber o Netflix necesitan de ellos para funcionar en tu celular.

Si no tienes una app, siempre hay un APK que pueda suplirla, ¿cierto? Los archivos ejecutables de apps a menudo se suelen mencionar como la salvación única para aquellas funciones que no están disponibles, de manera nativa, en los dispositivos móviles. Pero estas explicaciones suelen omitir un elemento: los Servicios de Google (o GMS por su traducción al inglés de Google Mobile Services).

Los Servicios de Google pueden pensarse como la agrupación de apps (Maps, Gmail, Chrome, YouTube, Google Play) y servicios o APIS (Location, ads, search, AR) que ciertas apps utilizan para poder funcionar de manera correcta. Con esto queremos decir que hay ciertas herramientas que dependen de estos servicios para funcionar de manera correcta. Instalarlas en un celular sin los servicios de Google es como comprar un juego en tu computador, pero no contar con las especificaciones mínimas para poder correrlo.

Y aunque muchas de las aplicaciones funcionarán sin problemas, hay otras que definitivamente no servirán sin el soporte de Google. Las más obvias pertenecen a la suite de productos de la compañía como es Chrome, Maps, YouTube, Gmail, Keep, Google Photos, etc.

Pero también hay otras apps que, sin importar que hagas, no pueden funcionar de manera correcta. Netflix, por ejemplo, no funcionará. Incluso si intentas utilizar el navegador, no podrás acceder al servicio de streaming más popular del mundo. Lo mismo aplica a juegos como Pokémon Go, cuyos mapas utilizan mucho Location de Google. En el mismo campo se encuentran apps como Uber, que también dependen de los GMS para funcionar de manera correcta.

También puedes encontrar problemas similares con apps de medios, que estén vinculadas a News. Puede que la app funcione de manera temporal, pero inevitablemente te encontrarás con mensajes de errores por los conflictos generados. Lo peor es que no hay una solución y no existen maneras confiables para suplir estas aplicaciones. Así que, antes de decidir dar el salto a un equipo que no cuenten con los Servicios de Google, sugerimos si alguna app que necesites todos los días terminará en la lista de aquellas que no podrás instalar en tu celular.

Precisamente, uno de los fabricantes que mejor relación tiene con Google y lo considera uno de sus aliados más valioso es Samsung. La marca surcoreana, de hecho, ha integrado dentro de su plataforma todavía más maneras de aprovechar estos servicios. Por ejemplo, todos los Smartphones y Tablets Galaxy de Samsung cuentan con un soporte continuo de actualizaciones hasta por 4 años, que mejoran el rendimiento del sistema operativo Android.

