Nokia 1.3: precio y disponibilidad en Colombia

Aunque los dispositivos de gama media cada día ofrecen mejores opciones por un costo que pocas veces supera los 500.000, todavía hay campo para los equipos de gama media. Para aquellos con un presupuesto muy limitado o que solo están buscando un celular para lo más básico, estos dispositivos hoy representan la opción de contar con un equipo. Nokia en años recientes se ha convertido en un fabricante que en particular le apunta a este segmento. Mientras que Samsung, Huawei e incluso Xiaomi le apuntan a equipos de primer nivel, el fabricante apunta a soluciones que quizás no son hitos en la tecnología, pero sí respuestas prácticas para el usuario con un bolsillo no tan amplío.

Hoy la compañía anunció la llegada de su Nokia 1.3. Es un equipo que pertenece a la gama baja. Si principal característica es contar con un sistema operativo Android 10 Go (que es una versión más ligera y básica del SO de Google) y unas funciones que, con inteligencia artificial, prometen optimizar su cámara.

Nokia 1.3 especificaciones

Pantalla principal: 5.2 pulgadas IPS LCD con resolución de 720 x 1440.

Procesador: Mediatek MT6750

Memoria RAM: 2GB/3GB

Memoria interna: 16GB/32GB

Cámara trasera: 13 MP

Cámara delantera: 8 MP

Batería: 2990 mAh

Sistema operativo: Android 10 Go (con la promesa de Android 11 Go en el futuro).

Te puede interesar: Las mejores apps en AppGallery actualmente

Nokia 1.3 precio y disponibilidad

Al mirar el equipo, lo primero que el comprador debe tener en cuenta es que se trata de un dispositivo base. Su pantalla no ofrece Full HD (lo que quiere decir que no es ideal para ver videos) y su cámara de 13 MP cumple la tarea de fotografiar, pero no es la ideal para aquellos que están buscando una opción que les permita tomad fotos de calidad en cualquier situación.

Su valor agregado está en soluciones pensadas desde software, para resolver las ausencias en hardware. Por ejemplo, está Camera Go, una tecnología desarrollada por Google para compensar temas como velocidad o el almacenamiento y añadir funciones como el Modo Retrato o la medición en tiempo real del espacio de almacenamiento de fotos y videos que queda. El que cuente con Android 10 Go también ofrece ciertas garantías de rendimiento del dispositivo, en especial con apps como YouTube Go que optimizan el espacio. Pero con todo esto, de nuevo, es importante tener en cuenta que se trata de un dispositivo de entrada y que estas opciones buscan optimizar ausencias en el equipo, no remplazarlas.

El Nokia 1.3 está disponible en Colombia desde el 15 de junio y viene en los colores Verde Cyan, Sand y Negro. El costo del dispositivo está369.900 y se encuentra disponible en Claro, Movistar, Alkosto y Éxito.

Imágenes: Nokia