Así está evolucionando la impresión de etiquetas a color: ¿por qué impacta a productos, marcas y consumidores?

El mercado de impresión de etiquetas a color en América Latina superó los 140 millones de dólares en 2023. El dato confirma una tendencia sostenida impulsada por la digitalización de procesos, el crecimiento del comercio especializado y la necesidad de responder con mayor rapidez a los cambios en productos, precios e información regulatoria.

Durante años, la producción de etiquetas estuvo ligada a grandes volúmenes y poca capacidad de ajuste. Sin embargo, la dinámica actual exige tirajes más cortos, personalización y modificaciones frecuentes. En respuesta a esa demanda, Epson incorpora al mercado la ColorWorks CW-C8000, una impresora diseñada para entornos donde la eficiencia operativa pesa tanto como la calidad visual.

La impresión bajo demanda modifica la lógica de trabajo de las empresas. Permite producir solo lo necesario y reducir inventarios que suelen quedar obsoletos. Para el usuario, el beneficio se refleja en mayor autonomía y en la posibilidad de reaccionar con rapidez ante cambios logísticos o comerciales, sin depender de proveedores externos ni de largos tiempos de espera.

La velocidad de impresión y la alta resolución cumplen un papel determinante en operaciones continuas. Etiquetas legibles, códigos bien definidos y colores consistentes contribuyen a mejorar la trazabilidad de los productos y a reducir errores en procesos de almacenamiento, transporte y venta. En sectores regulados, esta precisión resulta decisiva.

A ello se suma la capacidad de trabajar con distintos materiales. Papel de alto brillo, superficies texturizadas o películas sintéticas pueden utilizarse sin alterar el flujo de producción. Esta versatilidad facilita su adopción en industrias con portafolios diversos y necesidades variables.

La transición tecnológica suele ser uno de los principales obstáculos para las empresas. En este caso, la compatibilidad con lenguajes y sistemas ampliamente utilizados permite integrar la impresora sin cambios drásticos en la infraestructura existente. De este modo, la actualización se vuelve gradual y más accesible.

La administración remota de los equipos introduce una mejora adicional. El monitoreo centralizado optimiza el mantenimiento, permite anticipar fallas y ayuda a controlar costos operativos, especialmente en organizaciones con múltiples puntos de operación.

Finalmente, la reducción del consumo de insumos y de residuos responde a una preocupación creciente por procesos más eficientes y responsables. Menos reemplazos de tinta y menor desperdicio aportan beneficios económicos y ambientales.

Imagen: Epson